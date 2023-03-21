أوحيدة: اليوم بطريقة ديمقراطية لاغبار عليها تم اختيار لجنة 6 لمجلس النواب

العنوان – بنغازي

قال عضو مجلس النواب صباح أوحيدة، الإثنين، اليوم بطريقة ديمقراطية لاغبار عليها تم اختيار لجنة 6 لمجلس النواب”.

وأضاف أوحيدة :”اختيار اللجنة تم وفق المادة 30 من التعديل الدستوري 13 لوضع القوانين الانتخابية”.

وأكد عضو مجلس النواب قائلا :”وهذا أكبر مكسب من مكاسب ثورة 17 فبراير للتداول السلمي للسلطة”.

وكان مجلس النواب انتخب ممثليه في لجنة 6+6 المناط بها سن القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجاء ممثلي مجلس النواب عزالدين قويرب، ميلود الأسود، وأبو صلاح شلبي، وصالح قلمة، ونورالدين المنفي، وجلال الشويهدي.