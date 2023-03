وفقا للتعديل الدستوري الـ13.. البرلمان ينتخب أعضاء لجنة “6+6” لإعداد قوانين الانتخابات

انتخب مجلس النواب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية اليوم الاثنين 20 مارس في مقره بمدينة بنغازي.

وكشف الناطق باسم المجلس أن أعضاء اللجنة الـ6 هم نور الدين خالد وجلال الشويهدي وصالح قلمة وأبوصلاح شلبي وميلود الأسود وعز الدين قويرب.

يشار إلى أن التعديل الدستوري الـ13 نص في إحدى مواده على تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بواقع 6 عن كل منهما لتولي وضع القوانين الانتخابية، أو الاتفاق على آلية ملزمة في حال اختلافهما تكون ملزمة ونهائية.

هذا، وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي قد أمهل المجلسين في وقت سابق إلى منتصف يونيو القادم للتوافق على القوانين الانتخابية والالتحاق بمبادرته التي تتضمن وضع خارطة انتخابات بجداول زمنية محددة، وفق ما أفاد به.

فيما لم يستطع المجلس الأعلى الدولة حتى الآن عقد جلسته الرسمية لتعذر اكتمال نصابه منذ تصويته على التعديل الدستوري الـ13 في جلسة أثارت انقساما بين أعضائه.

المصدر: مجلس النواب + ليبيا الأحرار

