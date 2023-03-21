الحكومة الليبية المكلفة تبدأ إنشاء مركز جمعية أبطال البنيان المرصوص للعلاج الطبيعي بمصراتة

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة اليوم الاثنين، عن الشروع في تنفيذ مركز جمعية أبطال البنيان المرصوص للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة مصراتة

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إنه وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بدأت الحكومة الليبية، أمس الأحد أعمال صب خرسانة سقف الدور الأول لمركز جمعية أبطال البنيان المرصوص للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ضمن المشاريع التي تنفذها لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية التابعة للحكومة الليبية عامة و مدينة مصراتة خاصة.

وأشار المكتب إلى أن عمليات تنفيذ باقي مراحل المشروع تستمر وفق الجدول الزمني المخصص حتى استكمال مراحل البناء والبدء في أعمال التجهيز للمستشفى.

ولفت إلى أن مشروع إنشاء مركز البنيان المرصوص للعلاج الطبيعي والتأهيل واحداً من عشرات المشاريع التي تنفذها الحكومة الليبية في المنطقة الغربية، وله أهمية خاصة وطبيعة عمل مميزة لعلاج إصابات الحروب وتأهيل المصابين وذوي الهمم، وخطوة تسهم في توطين العلاج بالداخل.

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