البعثة الأممية: باتيلي ناقش مع ممثلي 21 حزباً مبادرته الرامية إلى الانتخابات

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد اللهِ باتيلي، اليوم الإثنين، في طرابلس، ممثلين من 21 حزبا سياسيا على الأقل من مختلف الأطياف السياسية.

وبحسب بيان البعثة الأممية، فإن باتيلي ناقش مع ممثلي الأحزاب، مبادرته الرامية إلى الانتخابات في البلاد هذا العام 2023 والدور المتوقع للأحزاب في دعم العملية الانتخابية.

وكان باتيلي، استقبل أمس في طرابلس، مجموعة من النساء بينهن مرشحات للانتخابات، وأكاديميات، وأعضاء مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني، لمناقشة مبادرته الرامية إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات.

ودعت النساء، إلى زيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح.

وشدد باتيلي على “أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيدا عن كل أشكال التضييق والتهديد”.

كما شجع الممثل الخاص النساء على حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علنًا عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد.

وقال باتيلي، إن ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات.