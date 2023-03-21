الخارجية الأمريكية تجدد دعم باتيلي لإجراء الانتخابات عام 2023

العنوان – بنغازي

جددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا آي ليف دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وأكد مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للخارجية الأمريكية أن ليف أكدت خلال اجتماعها مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود الوساطة التي يبذلها باتيلي بهدف التوصل إلى توافق في الآراء يؤدي إلى إجراء انتخابات في ليبيا خلال عام 2023″.

وأوضح مكتب شؤون الشرق الأدنى، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية شجعت جميع القادة السياسيين في ليبيا على الانضمام إلى هذه العملية.

وكان القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، بحث الإثنين، مع وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية الأوضاع السياسية في ليبيا.

وضم اللقاء الذي عقد بمقرّ القيادة العامة ببنغازي كلاً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا آي ليف، والممثل الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، ليزلي أوردمان.

وناقش اللقاء التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.