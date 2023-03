الصغير: باتيلي يجر أقدام الأطراف المعنية للانخراط في لجنته.. ولا تغيير في الحكومة

ليبيا – اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يجر أقدام الأطراف المعنية للانخراط في لجنته وذلك بالتلميح لعدم غلق الباب امام تغيير الحكومة، مشيرًا إلى أن الحقيقة بأنه لا تغيير متوقع في الحكومة.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “البرلمان ومجلس الدولة والجيش متمسكين بالتعديل الثالث عشر وأي لجنة يجب أو يكون إطارها هذا التعديل، دوليًا مصر وروسيا معارضتان رسميًا للمبادرة، وفرنسا ربطت قبولها بتغيير الحكومة”.

وتابع “مر ثلاث أسابيع على إحاطة باثيلي السابقة، وتبقى خمس أسابيع على إحاطته القادمة، ومن هنا لهناك شهر رمضان المتعارف عليه ليبيًا بشهر النوم والكسل”.

