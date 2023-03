بقرار من “بن قدارة”.. تكليف إدارة جديدة لشركة الخليج للنفط

أصدر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قرارا بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، وفق ما أفاد به إعلام المؤسسة.

وتنفيذاً لهذا القرار، عقد رئيس مجلس الإدارة لقاء ضم رئيس مجلس إدارة شركة الخليج المعين محمد بن شتوان، ورئيس مجلس الإدارة السابق صلاح القطراني، حسب المؤسسة.

ونوقشت خلال اللقاء أبرز التحديات أمام الشركة ودورها في خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل، كونها إحدى أهم ركائز القطاع، حسب المؤسسة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة أن القطراني سيتولى عدة مسؤوليات ومهام جديدة ضمن تنفيذ إستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بالقطاع والشركات التابعة لها، وفق قوله.

من جانبه، حث رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج الجديد على الاهتمام بالعاملين بالشركة في كافة مواقعهم الفنية والإدارية لتحقيق الكفاءة المطلوبة للشركة، طبق قوله.

