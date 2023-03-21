“المنفي” يطالب مجلسي النواب والدولة بسرعة تشكيل لجنة 6+6 لإنجاز قوانين الانتخابات الليبية

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مجلسي النواب والدولة بسرعة تشكيل لجنة 6+6 المشتركة لإنجاز قوانين الانتخابات الليبية.

وقال المنفي، عبى حسابه بموقع تويتر اليوم الاثنين: “نرحب بخطوة توافق المجلسين على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023”.

وحث المنفي، المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف، مجدداً الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية.

كما جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها.

وكان مجلس النواب الليبي انتخب في جلسته التي عقدت اليوم، الأعضاء بلجنة 6+6 المُشتركة مع مجلس الدولة الاستشاري للتي ستتولى إعداد قوانين الانتخابات.

وضمت اللجنة النواب:

1- نورالدين خالد.

2- جلال الشويهدي.

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3- صالح قلمة.

4- أبوصلاح شلبي.

5- ميلود الأسود.

6- عزالدين قويرب.