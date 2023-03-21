سفينة إيرلندية تتجه لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

الوطن| رصد

اقتربت البحرية الإيرلندية من الحصول على الموافقة لإرسال سفينة تابعة لها إلى شمال إفريقيا ضمن عملية إيريني البحرية لمراقبة حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

ووفق تقرير نشر على صحيفة “آيرش تايمز” فإن صدور قرار التفويض من الحكومة في المستقبل القريب، إلا أن وزارة الدفاع الإيرلندية امتنعت عن التعليق على هذه الخطوة باستثناء قولها إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن إيرلندا لنشر أصول في عملية إيريني.

وبحسب الصحيفة فإنه بالإضافة إلى فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ستكون السفينة مسؤولة عن تعطيل الاتجار بالبشر والصادرات غير القانونية للنفط من ليبيا.