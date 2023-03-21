السفارة الأمريكية: مساعدة وزير خارجيتنا أكدت لـ«عقيلة» دعم بلادنا لمبادرة باتيلي

التقت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على “تويتر”:” في اجتماعها مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود وساطة عبدالله باتيلي”.

وأضافت السفارة الأمريكية:” إن هدف مبادرة باتيلي التوصل إلى توافق في الآراء يؤدي إلى إجراء انتخابات في عام 2023، وشجعت جميع القادة السياسيين الليبيين على الانضمام إلى هذا المسار”.