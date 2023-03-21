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السفارة الأمريكية: مساعدة وزير خارجيتنا أكدت لـ«عقيلة» دعم بلادنا لمبادرة باتيلي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على “تويتر”:” في اجتماعها مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود وساطة عبدالله باتيلي”.

وأضافت السفارة الأمريكية:” إن هدف مبادرة باتيلي التوصل إلى توافق في الآراء يؤدي إلى إجراء انتخابات في عام 2023، وشجعت جميع القادة السياسيين الليبيين على الانضمام إلى هذا المسار”.

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السفارة الأمريكية دعم مبادرة باتيلي عقيلة مساعدة وزير خارجية أمريكا

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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