مواصلات الدبيبة تبحث مع السفير الإيطالي رفع الحظر الجوي عن شركات الطيران الليبية

ليبيا – التقى خالد السويسي وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي في حكومة تصريف الأعمال ومحمد اشليبك رئيس مصلحة الطيران المدني الأحد مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية على شركات الطيران الليبية بين البلدين وكيفية وضع آلية لرفع هذه القيود.

وعلى هامش اللقاء، قامت مصلحة الطيران المدني الليبي بتقديم عرض مرئي يوضح آلية برنامج العمل المتعلقة لرفع القيود والإيفاء بمتطلبات رفع الحظر الجوي وعرض نسبة الإنجاز التي تم تحقيقه حتى الآن، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في تنفيذ برنامج تعزيز أمن الطيران المدني حيث تم الاتفاق على المواعيد المحددة بالانتهاء لمجال العمل المطلوب.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا على عظيم امتنانه ودعمه التام للآلية التي تم إنجازها، مؤكدًا بأنه سوف ينقل الصورة واضحة إلى سلطة الطيران المدني الإيطالي.

كما اتفق الطرفان على زيارة الفريق الفني للطيران المدني الإيطالي إلى ليبيا والاجتماع مع الإدارات المختصة بمصلحة الطيران المدني الليبي في مدة أقصاها شهر، بحيث يتم في خلال اللقاء الاتفاق على وضع حلول مناسبة بين البلدين.

هذا وحضر اللقاء كل من: مقرر لجنة التواصل مع الجانب الإيطالي لإعادة الحركة الجوية بين البلدين ومحمد فساطوي رئيس مصلحة المطارات، ومدير مكتب مقاييس سلامة المطارات، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

