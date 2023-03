قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية بمنطقة النواحي الأربع عثرت على جثة ملقاة على الطريق العام بمنطقة سيدي موسى بسوق السبت.

وأضافت الوزارة، في منشور على فيس بوك، أن فحص الأدلة في المكان عينه أدى إلى الاشتباه بأحد الأشخاص وجلبه إلى المركز بغرض التحقيق والاستدلال معه، وفق قولها.

وأوضحت الوزارة أن المشتبه به اعترف بوجود معلومات لديه حول الواقعة وأن هناك أشخاصا آخرين معه، وفق ما أفادت به الوزارة.

وأفادت الوزارة بتمكن الأجهزة الأمنية من تتبع خيوط الأدلة وضبط متهم آخر اعترف في وقت لاحق بإلقائه الجثمان على الطريق، إضافة إلى متهمين آخرين اعترفوا بالمشاركة في الجريمة، حسب الوزارة.

المصدر: وزارة الداخية

The post بعد العثور على جثة ملقاة على الطريق بـ”سوق السبت”.. الأجهزة الأمنية تعلن ضبط متهمين. appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار