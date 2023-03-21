“باتيلي” يناقش مبادرته لإجراء الانتخابات الليبية مع ممثلين لـ 21 حزباً سياسياً

استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، في طرابلس ممثلين من 21 حزباً سياسياً من مختلف الأطياف السياسية.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن اللقاء جاء لمناقشة مبادرة باتيلي، الرامية إلى إجراء الانتخابات في البلاد هذا العام 2023 والدور المتوقع للأحزاب في دعم العملية الانتخابية.

وأكد باتيلي، خلال اللقاء أن الانتخابات لا تعني فقط انجار قوانين انتخابية بل تشمل رؤية المجتمع للمستقبل وما يتوقعه المواطنون من قيادتهم.

وأشار المبعوث الأممي إلى ضرورة إشراك قادة البلاد، على جميع المستويات وليس فقط مجلسي النواب والدولة في النقاش حول كيفية المضي قدماً.

وكان باتيلي، عدد مهام اللجنة رفيعة المستوى، التي اقترح تشكيلها، وفق مبادرته التي طرحها نهاية الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، بهدف إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وقال باتيلي، بحسب منشور عبر صفحة البعثة على فيسبوك، إن الانتخابات في ‫ليبيا‬ لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها.‬

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ووفق رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن من مهام اللجنة رفيعة المستوى، توفير بيئة آمنة للانتخابات، وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية، وتوفير أرضية متكافئة لتنافس حر وشريف بين المرشحين.

بالإضافة إلى الاتفاق على قبول نتائج الانتخابات، وتبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع، وإقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة، ومعالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد.