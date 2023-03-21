الشهوبي يبحث مع “السفير الفرنسي” الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” محمد الشهوبي” اليوم الاثنين مع سفير فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج” أوجه التعاون بين البلدين في مجال المواصلات والنقل وسبل تعزيزها

وبحسب منشور لوزارة المواصلات عبر “فيسبوك”، تطرق الجانبان خلال لقاء عقد بطرابلس إلى الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية حيث تعاقدت مصلحة الطيران المدني مع مكتب استشاري لإعداد مشروع التحول الرقمي والذي يهدف الى تطوير قطاع الطيران المدني بالتنسيق مع المنظمات الدولية للطيران،.

وأوضحت الوزارة أن من المتوقع ان تكون هناك زيارة لفريق التدقيق خلال شهر يوليو القادم لتقييم الوضع القائم بمصلحة الطيران المدني.

كما رحب “الشهوبي” بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها المبرمة مع الوزارة بقطاع المواصلات.

وبدوره، أكد السفير الفرنسي عزم بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.