اوحيدة: لا يمكن تعطيل الانتخابات هذا العام لأعذار دستورية أو قانونية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على أن مجلس النواب سيناقش اليوم الإثنين اختيار لجنة الـ6 بعد وضع آلية لاختيارها لوضع القوانين الانتخابية، في ظل إصرار البرلمان على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام وفق القاعدة الدستورية المتفق عليها مع مجلس الدولة.

اوحيدة قال في تصريح لصحيفة “الاتحاد”: إن قوانين الانتخابات التي جرى تعطيلها صالحة لإتمام العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه لا يمكن تعطيل الانتخابات هذا العام لأعذار دستورية أو قانونية، لافتًا إلى أن ذلك سيتم حال تعثر التوافق مع مجلس الدولة.

ولفت إلى البرلمان سيناقش قانون الميزانية وسط امتعاض كبير من النواب من تنفيذ ميزانية العام الماضي.

