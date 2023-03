أنظار ليبية على تجربة تحديد مصير المفقودين في “البوسنة”، وتقديرات دولية تكشف أعداد المفقودين في ليبيا

قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبيرغر إن السلطات في ليبيا تواجه تحديا كبيرًا لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين لأسباب مختلفة، وفق تعبيرها.

جاء ذلك إثر زيارة وفد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الليبيين بتيسير من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إلى البوسنة والهرسك، للتعرف على العملية المنفذة في البوسنة والهرسك لتحديد مصير الأشخاص المفقودون من نزاع التسعينات.

وأضافت بومبرغر أن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين على استعداد لتقديم الخبرة لمساعدة السلطات الليبية في كل محطة من سير عملية تحديد المصير، طبق قولها.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أن ما بين 10 آلاف و20 ألف شخص هم في عداد المفقودين نتيجة الصراع وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود، وفق قولها.

وأضافت اللجنة أن أعدادا غير معروفة من الأشخاص قد فقدت أثناء عبور ليبيا أو مغادرتها على طرق الهجرة، طبق قولها.

المصدر: اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

