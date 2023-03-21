افتتاح المجمع الصناعي ببلدية سيدي السائح بمشاركة دبيبة والحويج

افتتح اليوم الاثنين، مجمع السائح الصناعي التابع لمجموعة “السهل القابضة” المقام ببلدية سيدي السائح، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبحضور وزيري الصناعة والمعادن والمواصلات، ورئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعة الليبي، وعدد من رجال الأعمال.

ويحتوي المجمع على مصنع للأعلاف والأرز والدقيق والسميد والمكرونة والزيت، وحفاظات الأطفال، والحلويات والسكر، ويعمل به أكثر من 3000 ما بين موظف ومنتج ليبي تم تدريبهم وتأهليهم.

واستمع دبيبة، خلال الافتتاح لشروح وافية بشأن قدرتهم على تغطية احتياجات السوق المحلي من المواد التي يتم إنتاجها بالمجمع والقدرة على التنافس من خلال أسعار جيدة.

وأكد دبيبة أن زيارته للمجمع هو دعم للقطاع الخاص الليبي وتشجيع لرجال الأعمال الليبيين، مشدداً على وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة تقديم كافة التسهيلات لدعم الصناعات المحلية.

كما أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة السهل القابضة بأن المجمع يعتبر من أكبر المجمعات في أفريقيا، ورافد حقيقي للصناعة الوطنية، متقدماً بالشكر لرئيس حكومة الوحدة والهيئات ذات العلاقة، ومصرف ليبيا المركزي لدعمهم لرجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل تطوير الصناعة المحلية ودعمها.

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