الحامي: ننتظر حكم الدائرة الدستورية في الطعن المقدم ضد التعديل الـ13

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، إن التعديل الدستوري الـ13 معيب، ومجلس الدولة لم يقم بأي خطوة بشأن أعضاء اللجنة المشتركة “6+6″، حتى عقد جلسة رسمية.

وأضافت في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، سيشكل اللجنة من النواب حسب “هواه” وسيتم التصويت بنظام الثلثين، وبهذه الطريقة سيُمرر ما يريد في القوانين الانتخابية.

وتابعت: “سنعقد بداية أبريل القادم للنظر في الموافقة على تشكيل اللجنة من عدمها من الأعضاء”.

وأشارت الحامي إلى أن هناك كتلة كبيرة مُعارضة للتعديل الدستوري الـ13، ويجب النظر فيه قبل تشكيل اللجنة، مؤكدة أن البعثة الأممية تماهت مع التعديل الدستوري، وركزت على موضوع اللجنة التي ستضع القوانين.

وقالت: “ننتظر حكم الدائرة الدستورية في الطعن المقدم ضد التعديل الـ13 قبل المُضي في تشكيل اللجنة المشتركة”.