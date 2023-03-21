الأمين: الوقود متوفر ولا داعي للتزاحم على المحطات

أكد رئيس لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز لواء “بشير أبوالقاسم الأمين” بأن الوقود متوفر وبكميات كبيرة داعيا المواطنين لعدم التزاحم على محطات الوقود.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقد اليوم الاثنين بديوان وزارة الداخلية عقب اجتماع اللجنة لمناقشة أخر المستجدات حول الوقود.

وأوضح “الأمين” أن الوقود متوفر وبكميات طبيعية، وحركة البواخر اعتيادية وهناك باخرة الآن راسية بميناء طرابلس تفرغ حمولتها لتوزيعها على المحطات وهناك باخرة أخرى على المخطاف تنتظر دخولها إلى ميناء طرابلس لتفريغ شحنتها، مؤكدا أن هذه الاشكالية اليوم أو يوم الغد.

وأضاف “الأمين” أن الازدحام الحاصل أمام محطات الوقود سببه تدفق المواطنين للعاصمة طرابلس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن هذا التزاحم غير مبرر، وأن هناك حالة من الخوف من بعض المواطنين ولديهم هاجس من انقطاع الوقود سبب في الازدحام.

ولفت “الأمين” أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين وتنظيم المحطات ولتسهيل على المواطنين الحصول على الوقود.