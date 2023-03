ليبيا – قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إن لانتخابات في ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فقط بل تتطلب معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها.

باتيلي أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه من مهام الفريق رفيع المستوى توفير بيئة آمنة وضمان حرية تنقل المترشحين أثناء حملاتهم وتوفير أرضية متكافئة لتنافس حر وشريف بين المرشحين.

ولفت إلى أنه من مهام الفريق أيضًا الاتفاق على قبول نتائج الانتخابات وتبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع وإقرار آلية إنفاق حكومي منصف وشفاف ومعالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية فد تستجد.

Shares

The post باتيلي: الانتخابات تتطلب معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية