واشنطن تشدد على تجريم “فاغنر” في لقاء حفتر، وتدعم”مبادرة باتيلي” في لقاء عقيلة

ناقشت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى “ليف باربارا” مع خليفة حفتر أهمية دعم مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي وضرورة إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية في تحديد مسار واضح للانتخابات، وفق السفارة الأمريكية في ليبيا.

وأشارت مساعدة وزير الخارجية إلى تصنيف فاغنر مؤخرا كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، مشددة على دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة، وفق قولها.

وبحسب السفارة، ناقش الطرفان أهمية حماية سيادة ‎ليبيا من خلال إجبار جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب على مغادرة البلاد.

وفي لقاء آخر مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكدت ليف دعم بلادها القوي لجهود المبعوث الأممي لدى ليبيا بهدف التوصل إلى توافق على إجراء انتخابات خلال العام الجاري، حسب السفارة.

وشجعت مساعدة وزير الخارجية جميع القادة السياسيين الليبيين على الانضمام إلى المسار التوافقي الرامي إلى إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وفق ما نقلته السفارة.

المصدر: السفارة الأمريكية لدى ليبيا

