أوحيدة: انتخاب البرلمان لممثليه بلجنة إعداد قوانين الانتخابات أكبر مكاسب «17 فبراير»

اعتبر عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة، أن انتخاب البرلمان لممثليه عن اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات، أكبر مكاسب ثورة 17 فبراير.

وقال أوحيدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” اليوم بطريقة ديمقراطية لا غبار عليها تم اختيار لجنة 6 لمجلس النواب وفق المادة 30 من التعديل الدستوري 13 لوضع القوانين الانتخابية، أكبر مكسب من مكاسب ثورة 17 فبراير للتداول السلمي للسلطة”.

وكان مجلس النواب، انتخب في وقت سابق من أمس الإثنين، ممثليه عن اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات، بواقع عضوين عن كل إقليم.

وقال عبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عبر حسابه على “فيسبوك” إن الأعضاء المنتخبين هم:« ميلود الأسود، عز الدين قويرب، نور الدين المنفي، جلال الشويهدي، صالح قلمة، أبو صلاح شلبي».