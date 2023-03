المرعاش: باتيلي ما زال لديه بعض الوقت لتدارك الأخطاء وإعلان تفاصيل مبادرته

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش أن الموقف المصري يبقي متوجسًا من مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لغموضها وعدم التعامل بأهمية مع ما أنجزته الجهود المصرية في تقريب وجهات النظر بين البرلمان والدولة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أضاف: “مصر تخشى من أن يكون الهدف من مبادرة باتيلي إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، واستمرار حالة الفوضى في ليبيا”.

وأكد أن باتيلي ما زال لديه بعض الوقت لتدارك الأخطاء والإعلان عن مبادرته بكل تفاصيلها، دون أن يتعمد تهميش بعض الأطراف الوطنية الليبية.

وحول مصير مبادرة باتيلي، قال المرعاش: “كل هذا بالطبع سيؤدي إلى فشل مبادرة باتيلي وربما سيكون هذا المبعوث هو الأسوأ بين كل المبعوثين السابقين شكلًا ومضمونًا”.

