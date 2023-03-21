مديرية أمن مصراتة تكشف تفاصيل القبض على مجــرم مطلوب في قضايا قتـل وتهديـد بالمدينة

نشرت مديرية أمن مصراتة تفاصيل القبض على مجــرم مطلـوب في قضـايا قتــل وتهديــد بمدينة مصراتة.

وبحسب بيان صادر عنها، أشارت مديرية الأمن إلى ملابسات القضية، إنه وبالإشارة إلى أمر القبض الصادر من النيابة العامة بشأن إلقاء القبض على المدعو (عأم)، المطلوب على إثر قضية قتـل مواطن والذي تم القبض عليه في سنة 2019 وتم إحالته إلى الجهات المختصة في حينها ، وحيث أن المدعو (عأم) قد قام بالفرار من السجن وقام أيضًا بالتهديد والسب والشتم لبعض القضاه و وكلاء النيابة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف البيان إنه وإثر ذلك قامت فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية بالبحث والتحري عن المدعو (عأم) والأماكن التي يتردد عليها تمهيدًا لضبطه .

وبحسب البيان، قامت فرقة القبض يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023، بإلقاء القبض على المعني وتم جلبه إلى مقر قوة المهام الأمنية تمهيدًا لتسليمه إلى الجهات المختصة لإستكمال باقي الاجراءات القانونية حياله.