رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بـ”خطوة توافق المجلسين على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023″، وفق تعبيره.

وحث المنفي، عبر حسابه في تويتر، أعضاء المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف، حسب وصفه.

وجدد رئيس المجلس تأكيده على ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، طبق قوله.

وكان مجلس النواب أقر في جلسة بتاريخ 7 فبراير الماضي، التعديل الدستوري الثالث عشر، بإجماع النواب الحاضرين للجلسة، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي عبدالله بليحق.

فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة، في 2 مارس، إقراره تعديل الإعلان الدستوري المحال من مجلس النواب، وسط تضارب بين أعضاء المجلس حول صحة التصويت بسبب النصاب، وبعد تأجيل جلسة التصويت 4 مرات على التوالي.

المصدر: حساب محمد المنفي على تويتر + ليبيا الأحرار

The post “المنفي” يرحب بإقرار المجلسين التعديل الدستوري الـ13 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار