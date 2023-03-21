العامة للكهرباء: مستويات غير مسبوقة للشبكة ولا طرح للأحمال خلال رمضان

الوطن|رصد

أكد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التايب” على إستقرار الشبكة الكهربائية بفضل وصول الطاقة الانتاجية لمستويات غير مسبوقة بلغت 8200 ميغاوات مستبعدا طرح الأحمال خلال رمضان.

وأضاف التايب أن الطلب على الكهرباء يرتفع بنسبة 10% سنويا، وأن العمل جار للحفاظ على الشبكة ورفع القدرة الإنتاجية لمواكبة الطلب على الطاقة بشكل عام.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، أن الشبكة عند استلام مجلس الإدارة الجديد كانت تنتج 4700 ميغاوات وبفتح قنوات مع الشركات لإقناعها بالعودة أفضت الجهود إلى استئناف عملها ما أدى إلى تحسين واستقرار الشبكة.

وذكر التايب، أن الاستقرار الأمني والسياسي كان له دور كبير لاستئناف العمل وعودة الشركات، مؤكدًا أن لا يمكن المحافظة على مستوى الإنتاج مع عدم استمرار الاستقرار الأمني في البلاد.

وأضاف المتحدث، تنفيذ 13 عمرة جسيمة قبل دخول الذروة الشتوية وأن العمل الآن جارٍ على تنفيذ 14 عمرة جسيمة قبل الذروة الصيفية إضافة إلى عمرات متواصلة غرب طرابلس والخمس ومصراتة وشمال بنغازي .

لافتا إلى أنه تم الشروع في إتمام مشروع تنفيذ محطة توليد بجنوب طرابلس وتتكون من 4 وحدات بقدرة إنتاجية إجمالية تقدر 1300 ميغاوات، مع تجديد جزء كبير من خطوط النقل لتسهيل نقل وتوزيع الطاقة المنتجة.

وأشار التايب إلى الانتهاء من خط أوباري الفيجيج الممتد إلى 70 كيلو مترا، حيث شيد به قرابة 180 برجا وإدخال إنتاجها على الشبكة بمالا يقل عن 640 ميغاوات بها 4 وحدات.

كما أكد التايب اتخاذ العديد من الإجراءات منها استبدال مديري بعض الإدارات لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع رؤية مجلس الإدارة والخطط الموضوعة لمعالجة ملف الكهرباء وطرح الأحمال.