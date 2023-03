ليبيا – علق المحلل السياسي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل على تصريح السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بأن على رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الاستقالة في حال أراد ترشيح نفسه.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “معناها هناك فرمان أمريكي بألّا يُسلم الدبيبة السلطة العليلة إلا لمترشح رئيس أو برلمان، وهو نفس ما يردده الدبيبة كل يوم تقريبًا، وإن القادم هي الحرب وليست الانتخابات”.

Shares

The post عقيل: القادم هي الحرب وليست الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية