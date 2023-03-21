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“باتيلي” يناقش مبادرته مع الأحزاب السياسية ودورهم في دعم العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد اللهِ باتيلي” مع ممثلين من 21 حزبا سياسيا على الأقل من مختلف الأطياف السياسية مبادرته الرامية إلى الانتخابات في البلاد هذا العام 2023 والدور المتوقع للأحزاب في دعم العملية الانتخابية.

وأكد ” باتيلي” أن الانتخابات لا تعني فقط انجاز قوانين انتخابية بل تشمل رؤية المجتمع للمستقبل وما يتوقعه المواطنون من قيادتهم الأمر الذي يدعو الى  ضرورة اشراك قادة البلاد، على جميع المستويات- وليس فقط مجلسي النواب و الدولة في النقاش حول كيفية المضي قدمًا.

 

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المبعوث الاممي لدى ليبيا دور الاحزاب في العملية الانتخابية رؤية المجتمع للمستقبل ليبيا

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الوطن الليبية

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