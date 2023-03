ليبيا – قال المحلل النفطي محمد أحمد إن الحجة الأخيرة التي قالها الرئيس التونسي قيس سعيّد أن هناك عمقًا أكبر في مياه خليج قابس من الناحية التونسية ولم يؤخذ به في المحكمة هو أمر غير صحيح.

أحمد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن حقل البوري لم يكن في حلقة الجدال، فموقعه بكل المناهج والطرق هو في المياه الاقتصادية الخالصة لليبيا.

وأشار إلى أن الجدال حول المواقع المحيطة بحقل البوري، والتي رأت الدولة الليبية أنه من الإنصاف أن يُنشأ مشروع مشترك مع الدولة التونسية يمكن فيه استخدام عوائد البيع من المنطقة للاستكشاف وتطوير أي مكامن يُعثر عليها، وهو ما يطلق عليه مشروع 7 نوفمبر.

Shares

The post أحمد: حقل البوري يقع في المياه الاقتصادية الخالصة لليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية