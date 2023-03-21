المنفي والدبيبة يؤكدان دعم باتيلي لإجراء الانتخابات خلال 2023

الوطن| رصد

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بهدف إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وضرورة توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم من المجلس الرئاسي والحكومة لإنجاحها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي والدبيبة في ديوان المجلس الرئاسي، مساء الاثنين، لمناقشة الشأن السياسي والإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري.

ووفق بيان للحكومة منتهية الولاية، فقد بحث الطرفان الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول والتأكيد على نشر البيانات والمعلومات حول الإنفاق في كل أبوابه من خلال وزارة المالية، مشيدين بالجهود المبذولة في تنفيذ جدول المرتبات الموحد وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان المبارك.