الحبيب: أعبّر عن رأيي بحرية ولا وقت لدي لأضيّعه بحوار مع وهمي

أعلن الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، أنه يعبّر عن رأيه بحرية، مشيرا إلى أنه لا وقت لديه ليضيعه في حوار مع من وصفه بـ«الوهمي المنتمي»، بحسب تعبيره.

وقال الأمين في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: “أي إخواني أو عسكرتاري، «سبتمبري، حفتري»، له الحق باسمه وصورته، بلا قناع أو اسم وهمي، للتعبير بصفحته عن حبه وانتماءه ليدافع عن توجهه ومرجعيته وفي حسابه وخصما من حسابه”، وفقا لقوله.

وأضاف “أما هنا، يفتح الله، فأنا أعبر عن رأيي بحرية ولا وقت لي لأضيعه بحوار ذباب راصد أو مع وهمي منتمي ومقنع جبان”، على حسب وصفه.