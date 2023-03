ليبيا- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفة “القائد الأعلى للجيش” مع رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أكد تدارس الجانبين الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا.

ووفقًا للبيان، قدم الحداد للمنفي إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء القوة المشتركة من كافة المناطق لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

