استمرار أعمال الصيانة والتطوير بعدد من الكليات في جامعة بنغازي

أخبار ليبيا 24

أكدت، لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال الصيانة والتطوير بعدد من مقرات كليات جامعة بنغازي ومرافق الجامعة.

وتشمل الأعمال كليات الآداب والاقتصاد والقانون والهندسة، إضافة إلى مجمع القاعات. وتأتي هذه الأعمال، ضمن المشاريع المستهدفة، من قبل اللجنة بجامعة بنغازي.

وفي مطلع فبراير 2023 شرعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار رسميًا في أعمال إعمار جامعة بنغازي بعد تضررها إبّان الحرب على الجماعات الإرهابية.

وقال، المركز الإعلامي للجامعة، آنذاك، إن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار شرعت رسميًا في أعمال إعادة إعمار وصيانة الإدارة العامة لجامعة بنغازي، والمدخل الرئيس للجامعة بمدة تنفيذية تصل لنحو 140 يومًا.