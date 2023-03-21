شركة الكهرباء: تواصل أعمال العمرة للوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة والتي شملت فك عمود التوربينة من قبل مختصين من شركة سيمنس الألمانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة .

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهودها لدعم الشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات الإنتاجية الكاملة لمحطة شمال بنغازي.