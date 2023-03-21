تنويه هام من مراقبات التربية والتعليم بشأن دوام المدارس يحسم الجدل بشأن تعطيله في رمضان

أكدت عدد من مراقبات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم، بشأن عدم تعديل الدوام الدراسي خلال شهر رمضان المبارك 1444 هجري.

وقالت عدد من مراقبات التعليم في بيانات منفصلة إن دوام المدارس خلال شهر رمضان سيكون مستمر بجميع المراحل التعليمية، والدراسة مستمرة خلال الثلاث اسابيع الأولى من شهر رمضان المبارك، وأن العطلة ستكون بآخر اسبوع فقط.

وأوضحت ان التوقيت للفترتين الصباحية والمسائية سيكون كالأتي:

من الساعه التاسعه صباحا 9.00 ص وحتى الساعه الثانية عشر ظهرا 12.00 م للفترة الصباحية .

ومن الساعه الثانية عشر ظهرا 12.00 م وحتى الساعه الثالثة مساءا 3.00 م لفترة مابعد الظهر .

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي اشارت في وقت سابق إلى إنه سيتم تعطيل دوام المدارس في شهر رمضان، وهو ما نفته مصادر بوزارة التربية والتعليم.

ووفقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 1442 لسنة 2022م الذي حدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية، والذي يتضمن أن الدراسة ستُعلق فقط خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع إجازة عيد الفطر المبارك وذلك من 16 إلى 23 أبريل، وليس في كامل الشهر المبارك، وبعدها تستأنف مجدداً في 24 ابريل 2023 وفقاً للقرار.

ووفقاً للقرار، سيكون موعد الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفترة الثانية للشهادتين من 2 ابريل 2023 إلى 13 أبريل 2023، وفقاً للقرار.

ويطالب أولياء الأمور والطلاب بتأجيل الدراسة والامتحانات في شهر رمضان، أو تقليص أيام الدوام في رمضان لأسبوعين وإلغاء الامتحانات.

وكان فيديو متداول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه الدبيبة ان الدراسة ستكون في الاسبوع الاول والثاني والغاء الامتحانات في شهر رمضان، فيما لم يصدر قراراً رسمياً بهذه الأمر.