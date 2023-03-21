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البشتي: ترشح الدبيبة للانتخابات دون استقالته يمنحه امتيازا عن بقية المرشحين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، اتفاقه مع الدعوة الأمريكية بضرورة تقدم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة باستقالته أولاً إذا أراد الترشح للانتخابات.

وقال البشتي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “الفكرة أراها منطقية، على الرغم من مسألة التدخل الأمريكي المباشر والفج والمفروض في الشأن السياسي الليبي، ودلالاته”.

وأضاف “أتفق مع ضرورة تخلي الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات المقبلة، فلا يجوز منطقياً أن يستخدم الدبيبة من خلال منصبه الحالي رئيساً للوزراء إمكانات الدولة مادياً ومعنوياً؛ خصوصاً في ظل ظروفنا الحالية التي نعرف أنها بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة”.

وتابع “في حال خوض الدبيبة للاستحقاق دون تقدمه بالاستقالة، فإن ذلك يمنحه امتيازاً عن بقية المرشحين”.

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صحيفة الساعة 24

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