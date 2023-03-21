الحكومة الليبية تبدأ في تنفيذ مركز للعلاج الطبيعي في مصراتة

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أعلنت، الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، الشروع في تنفيذ مركز جمعية أبطال البنيان المرصوص للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة مصراتة.

وقالت الحكومة، إنه تمّ البدء في أعمال صب خرسانة سقف الدور الأول لمركز جمعية أبطال البنيان المرصوص للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

وأوضحت، أن المشروع يأتي ضمن المشاريع التي تنفذها لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية التابعة للحكومة الليبية عامة ومدينة مصراتة خاصة.

ولفتت إلى أن عمليات تنفيذ باقي مراحل المشروع مستمرة وفق الجدول الزمني المخصص، حتى استكمال مراحل البناء والبدء في أعمال التجهيز للمستشفى.

وذكرت أن مشروع انشاء مركز البنيان المرصوص للعلاج الطبيعي والتأهيل يعد واحدا من عشرات المشاريع التي تنفذها في المنطقة الغربية، وله أهمية خاصة وطبيعة عمل مميزة لعلاج إصابات الحروب وتأهيل المصابين وذوي الهمم، وخطوة تسهم في توطين العلاج بالداخل.