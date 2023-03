الدبيبة: لا بد من القضاء على مدارس الصفيح نهائيًا عبر مشروع الـ500 مدرسة

ليبيا- ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال اجتماعًا مع وزير تربية وتعليم حكومته موسى المقريف ومعنيين لمتابعة ملف إنشاء الـ500 مدرسة.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، ضم الاجتماع رئيسي ديوان المحاسبة خالد شكشك وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات في الوزارة ومعهم نظرائهم من الديوان.

وأوضح البيان مناقشة المجتمعين الإجراءات النهائية لانطلاق مشروع المدارس الجديدة وفق التصاميم والمواقع المعتمدة من فريق العمل المكلف، ناقلًا عن الدببة تأكيده ضرورة التركيز على 3 برامج في هذا المجال أهمها الجدول الزمني للتنفيذ والقضاء على مدارس الصفيح نهائيا والمتابعة والإشراف الفني المتواصل.

وبحسب البيان، نبه الدبيبة لأهمية اعتماد خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس المتهالكة وصرف الميزانية التشغيلية لأخرى وفق معايير محددة لضمان توفير الخدمات الأساسية لها.

