ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الشأن السياسي في البلاد، إضافة إلى الإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري، وفق ما أفادت به منصة “حكومتنا”.

وأكد الطرفان في لقاء عقد الاثنين التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبد الله باتيلي” التي تهدف إلى إجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023، وفق ما أفادته منصة حكومتنا.

كما حث الرئيسان على توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم من المجلس الرئاسي والحكومة لإنجاحها، طبق حكومتنا.

وتابع المنفي والدبيبة الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشددين على نشر البيانات والمعلومات حول الإنفاق في كافة أبوابه من خلال وزارة المالية، حسب حكومتنا.

كما أشاد الرئيسان بالجهود المبذولة في تنفيذ جدول المرتبات الموحد وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان المبارك، وفق حكومتنا.

المصدر: حكومتنا

The post مباحثات بين المنفي والدبيبة حول الإنفاق الحكومي و”مبادرة باتيلي” appeared first on ليبيا الأحرار.

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