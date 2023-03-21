مباحثات ليبية فرنسية لتعزيز التعاون في مجال المواصلات والنقل

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، أوجه التعاون بين البلدين في مجال المواصلات والنقل وسبل تعزيزها.

وتطرق الجانبان، خلال لقاء عقد بطرابلس أمس الإثنين، إلى الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية.

ورحب الشهوبي بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها المبرمة مع الوزارة بقطاع المواصلات.

وأكد السفير الفرنسي عزم بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.

وأوضح البيان، أن مصلحة الطيران المدني تعاقدت مع مكتب استشاري لإعداد مشروع التحول الرقمي، والذي يهدف الى تطوير قطاع الطيران المدني بالتنسيق مع المنظمات الدولية للطيران،.

ومن المتوقع ان تكون هناك زيارة لفريق التدقيق خلال شهر يوليو القادم لتقييم الوضع القائم بمصلحة الطيران المدني.