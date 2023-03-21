أمن طرابلس: حجز 142 سيارة خلال ثلاثة أيام

أعلنت مديرية أمن طرابلس في الغرب الليبي حجز 142 سيارة وتسجيل 189 مخالفة مرورية وجنح خلال ثلاثة أيام.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه من خلال تقارير الأداء لمهام قسم شرطة النجدة تم خلال الفترة من يوم 16 وحتى يوم 18 مارس 2023 تسجيل عدد (189) مخالفات مرورية وجنح ، وبلغ عدد المركبات المحجوزة (142) سيارة كما بلغ عدد السيارات المضبوطة بلوحات ليبيا يقودها أجانب سيارة واحدة وبلغ عدد السيارات المطلوبة سيارتين إثنتين وبلغ عدد المركبات بلوحة مزورة (8) مركبات.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن جميع الضبطيات والمخالفات.