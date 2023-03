تمديد عملية “إيريني” عامين إضافيين، والاتحاد الأوربي يؤكد مواصلة مراقبته للسفن “المشبوهة”

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض “عملية إيريني” المعنية بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر المتوسط حتى الـ31 مارس 2025.

ووفقا للاتحاد الأوروبي فإن قرار التمديد يأتي عقب المراجعة الإستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية، والتي حدد فيها المجلس الترتيبات العملية للتخلص من المواد التي استولت عليها العملية عند تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

و أكد الممثل الأعلى للسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي على مواصلة مراقبة السفن “المشبوهة” بغض النظر عن مصادرها وفقا لما جاء في قرارات مجلس الأمن الدولي وفق قوله.

وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد عمل “إيريني ” في المتوسط إلى 31 مارس من العام الجاري قبل قرار التمديد الأخير ولعامين إضافيين.

المصدر: الاتحاد الأوروبي

