لنقي: ترشح الدبيبة يخالف التعهدات التي قطعها على نفسه

الوطن| رصد

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، زهراء لنقي، إن ترشح رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة للانتخابات من الأساس يتعارض مع خريطة طريق الملتقى؛ والتعهدات التي قطعها على نفسه بعدم خوض الانتخابات.

ودعت لنقي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى “ألا يكون انتقائياً، وألا يضع استثناءات”.

وقالت واشنطن عبر مبعوثها الخاص السفير ريتشارد نورلاند، إنه على الدبيبة، التنحي عن منصبه وتقديم استقالته إذا أراد الترشح للانتخابات

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قد أعلن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، والاتفاق على قاعدة دستورية قبل يونيو المقبل، لضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، كما تحدث عن تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى ستقوم بصياغة مدوّنة سلوك للمرشحين.