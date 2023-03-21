الحداد يعرض على المنفي إحاطة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية

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عرض، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، إحاطة كاملة إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بشأن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كافة المناطق لتكون نواةً لتوحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما ذكر مكتب المنفي.

وقال، مكتب رئيس المجلس الرئاسي، الإثنين، إن المنفي اجتمع مع الحداد لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، مشيرًا إلى أن الحداد قدّم إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كافة المناطق لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وكان رئيسا الأركان العامة محمد الحداد (غرب) ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، عبد الرازق الناظوري، أكدا في لقاء مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) مايكل لانغلي، في وقت سابق من هذا الشهر في روما المضي قدما في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وقالت، إدارة التوجيه المعنوي بالجيش بطرابلس، في بيان، إن الحداد والناظوري أكدا أيضا تشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة.