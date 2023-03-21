امطير: هناك من يقوم بتلميع شخصيات كارثية وجعلها قدوات للأجيال القادمة

أكدت عضو مجلس الدولة، آمنة امطير، أن هناك من يقوم بتلميع شخصيات وصفتها بـ “الكارثية”، بهدف جعلها قدوة للأجيال القادمة. على حد قولها.

وقالت امطير في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كارثة صنع القدوات للأجيال القادمة سيجني ثمارها الجميع وأولهم من صنعها”. بحسب تعبيرها.

وتابعت؛ “للأسف رأيت الكثير ممن يقوم بتلميع شخصيات كارثية؛ ولن أكتب زيادة عن ذلك”. وفق قولها.

وأردفت امطير؛ “انتبهوا لأبنائكم وتابعوهم واعرفوا من هي قدواتهم لعلكم تستطيعون تغيير شيئا قبل فوات الأوان، لأن الجيل اليوم ليس بجيل الأمس”. بحسب كلامها.