المنقوش تلتقي مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية

استقبلت وزير الخارجية نجلاء المنقوش مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف رفقة المبعوث والسفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان.

وبينت منصحة “حكومتنا” أن الزيارة لتي جرت أمس الاثنين تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات، والعمل على دعمها في كافة المجالات.

والتقت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى أيضا قائد الجيش خليفة حفتر لبحث أهمية حماية سيادة ليبيا من خلال إجبار جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب على مغادرة البلاد.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن مساعدة وزير الخارجية أشارت إلى تصنيف فاغنر مؤخرًا كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، مشددة على دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام.