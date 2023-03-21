الحداد يقدم إحاطة للمنفي لإنشاء نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية

العنوان

قدّم، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، إحاطة كاملة إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بشأن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كافة المناطق لتكون نواةً لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وقال، مكتب رئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي اجتمع الإثنين مع الحداد لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

وأضاف المكتب، أن الحداد قدّم إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كافة المناطق لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.