أوغلو: وجودنا في ليبيا شرعي.. واتفاقية الصلاحية البحرية مع ليبيا ليست ضد مصالح مصر

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين بلاده وليبيا ليست ضد مصالح مصر، وأن اتفاقية القاهرة مع اليونان ليست ضد أنقرة.

أوغلو وفي رده على أسئلة الصحفيين لدى ختام زيارته إلى القاهرة التي أجراها السبت، أوضح بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” أن مصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.

وعن موقف مصر حيال اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق المتوسط، قال أوغلو: “هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى”.

وتابع أوغلو حديثه: “مصر تعترض حاليًا على هذه الاتفاقية بدعوى أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات؛ لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية، ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها”.

وأردف: “القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا، ونحن نقول منذ البداية أن وجودنا هناك لا يشكل خطرًا على مصر، وأن هذا الوجود جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائمًا أن الوجود التركي ليس له أي آثار سلبية على مصر”.

وصرح أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا، مبينًا أن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديدًا لها.

ولفت إلى أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا، مبينًا أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية.

وأكمل: “نتفق على أنه يجب علينا العمل معًا من أجل استقرار ليبيا، وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع”، مؤكدًا أن مصر ستكون مستفيدة كثيرًا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلًا.

وردًا على سؤال حول التواصل مع الأطراف الليبية وخليفة حفتر، قال أوغلو: “نحن نتفاوض مع غرب ليبيا وشرقها، سفيرنا يزور كافة المناطق، نحن نرى ليبيا ككل، لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية”.

أوغلو ختم: “يوجد حاليًا في ليبيا قوى مختلفة، وجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليًا، ومن الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا”.

