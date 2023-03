من بينها ليبيا.. دول عربية وإسلامية تتحرى غرة شهر رمضان مساء الثلاثاء

تتحرى دول إسلامية وعربية بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء غرة هلال شهر رمضان مبارك، حيث يصادف اليوم فيها تاريخ 29 شعبان 1444 هجرية.

ومن الدول التي تتحرى هلال شهر رمضان بعد صلاة مغرب اليوم، ليبيا، والسعودية وقطر والإمارات ومصر والكويت وسوريا وفلسطين ولبنان والبحرين.

وتتحرى دول أخرى ومنها المغرب والأردن والجزائر وعمان هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب غدا الأربعاء حيث يصادف فيها تاريخ 29 شعبان 1444 هجرية، حيث عادة ماتختلف الدول العربية والإسلامية في دخول الشهر العربي لديها.

من جانبه، قال مركز الفلك الدولي إن الدول التي ستتحرى رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء سيتعذر عليها رؤيته بسبب غروب القمر قبل الشمس على إثر ظاهرة الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي فإن المتمم لشعبان سيكون الأربعاء 30 شعبان، على أن يكون الخميس هو الأول من رمضان 1444 هجرية.

وكانت مؤسسة رؤية استبعدت أن تتم رؤية هلال رمضان في ليبيا اليوم الثلاثاء، وأن الهلال سيكون واضحا مساء غد الأربعاء حيث يتم رؤيته بوضوح، مشيرة إلى أن مايميز الشهر الكريم لهذا العام أن جميع الدول العربية لن تختلف حول بدايته وستبدؤه يوم الخميس.

