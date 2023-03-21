ليبيا ومالطا تبحثان سبل التعاون في مجالات الإصحاح البيئي وإدارة النفايات

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية, بدر الدين التومي مع سفير مالطا في ليبيا، صليبا تشارلز، التعاون في مجالات الإصحاح البيئي وإدارة النفايات الصلبة والسائلة.

وتناول اجتماع عقد أمس الإثنين، التنسيق بين البلدين في مجال الإدارة المحلية بشكل عام.

وحسب بيان وزارة الحكم المحلي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، ناقش الاجتماع تعزيز التعاون في التدريب بالمجالات التخصصية بما يكفل الرفع من معدلات أداء الموظفين بالبلديات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البلدية.

وناقش الطرفان سبل خلق شراكات حقيقة بين البلديات الليبية والمالطية في المجالات الخدمية والثقافية والرياضة بما يسهم في تعميق العلاقة بين الشعبين.

كما بحثا التجهيز لملتقى دولي مشترك للتعريف بالفرص الاستثمارية بالمشاركة مع البلديات الليبية بما يسهم في تحقيق تنمية محلية حقيقية.